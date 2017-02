Znakomite warunki narciarskie w Czechach (styczeń 2017)

Dzięki intensywnym opadom śniegu w ostatnich dniach, czeskie ośrodki górskie oferują świetne warunki dla narciarzy. Na stokach w Karkonoszach leży od 30 do 140 cm śniegu, działają wszystkie ośrodki. W stacji Černá hora leży 90-140 cm śniegu, otwartych jest ponad 17 km tras. Kolejne 11 km tras otwartych jest także w Pecu pod Śnieżką, dalsze 7 km w stacji Černý Důl, a dodatkowe 2,5 km – w Wielkiej Upie. Pracują też wszystkie wyciągi w Svobodzie nad Upou. Łącznie na jednym karnecie w kompleksie Černá Hora – Pec można przejechać obecnie niemal 40 km tras i czynnych jest 38 wyciągów. W Szpindlerowym Młynie czynnych jest ponad 20 kilometrów tras zjazdowych i działają wszystkie wyciągi. W ośrodku nie ma tłoku, a dodatkową zaletą są atrakcyjne ceny jednodniowych skipassów - do 19 stycznia na stronie gopass.cz można je nabyć w cenie 590 koron. „Do Szpindlerowego Młyna przybyła prawdziwa zima, cały czas śnieży, w najbliższych dniach ma spaść kilkadziesiąt centymetrów śniegu. Działają wszystkie kolejki i szusować można na ponad dwudziestu kilometrach tras zjazdowych. Aż tylu kilometrów tras nie znajdziemy w żadnym innym ośrodku narciarskim w Czechach. Po świętach ubyło turystów, kolejki do wyciągów są minimalne. Na narciarzy czekają więc doskonałe warunki, zapraszamy." - mówi dyrektor ośrodka Szpindlerowy Młyn Čeněk Jílek. Narciarze mogą szusować także wieczorem na Hromovce, najdłuższej i najlepiej oświetlonej trasie zjazdowej w Czechach. Dodatkową atrakcją dla turystów jest wystawa rzeźb lodowych przy górnej stacji sześcioosobowej kolejki linowej Pláň. Tegoroczna ekspozycja nosi tytuł "Cztery pory roku". Rzeźby będzie można oglądać do końca marca 2017 roku. Wstęp jest bezpłatny. > W Górach Izerskich panują podobne warunki śniegowe. Najwięcej tras czeka na narciarzy na górze Tanvaldský Špičák – ponad 8 km przy pokrywie śniegowej sięgającej do 100 cm na trasach. Na górze Ještěd koło Liberca, działa 7 wyciągów, a łączna długość udostępnionych tras przekracza 6 km. Z ośrodków narciarskich działających w innych pasmach górskich, na uwagę zasługują stacje położone w Górach Orlickich. Od 100 do 150 cm śniegu zalega na trasach zjazdowych w Říčkach (otwarte są 4 km tras zjazdowych). Podobne warunki i po ok. 4-5 km tras zjazdowych jest do dyspozycji narciarzy w stacjach Deštné i Červená Voda. Natomiast w Jesionikach świetne warunki panują tradycyjnie na Pradziadzie (od 100 do 170 cm śniegu i 1,6 km udostępnionych tras), w niedalekim Karlovie (ponad 9 km tras) a także w Koutach nad Desnou (9,2 km tras), Ramzovej (8,7 km tras) i ośrodku Červenohorske sedlo (6,5 km). Dobre warunki panują w położonej pod Śnieżnikiem Dolní Moravie – otwartych jest 8,2 km tras zjazdowych, pracują wszystkie wyciągi, pokrywa śniegowa wynosi od 40-90 cm.

Podobnie jest w położonych bliżej granicy Beskidach. Dobre warunki panują w Bilej (40-80 cm śniegu i 5,2 km tras zjazdowych) i w Pustevnach (30-60 cm śniegu, 5,2 km tras). Dobre warunki śniegowe panują też w bardziej oddalonych od granicy Polski ośrodkach na Szumawie i w Rudawach. W szumawskim Lipnie otwartych jest niemal 11 km tras, a na Klinovcu – ponad 18 km.





Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Proszę zaloguj się lub zarejestruj. Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6

Polska adaptacja JoomlaPL.com Team

AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com

All right reserved