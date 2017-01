Śnieg z puszki, ruchome dywaniki i kina 3d W ostatnim numerze magazynu Stuff (znajdziecie go już w kioskach i salonikach prasowych) pojawił się ciekawy tekst o kurortach alpejskich i zimowym wypoczynku - zapraszamy do lektury! 8 na 10 najlepszych ośrodków narciarskich na świecie leży w naszym zasięgu. Są tuż obok, w europejskim masywie alpejskim. Dziś narty to nie tylko przyjemność z szusowania, to także możliwość podziwiania najbardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych na wysokości w okolicach 3000 m n.p.m. W październikowym numerze Stuffa przyjrzeliśmy się, jak wygląda odpoczynek w alpejskim świecie. Dodaj pierwszy komentarz Czytaj całość Kamery na stok W październikowym numerze redaktorzy magazynu Stuff opowiadali o tym, jak spędzić urlop w Alpach i jak na długo zapamiętać miłe chwile spędzone na stoku. W tym celu wzięli pod lupę dwa sprzęty Panasonica, które idealnie nadają się do fotografowania i nagrywania górskich pejzaży i tras zjazdowych. Dodaj pierwszy komentarz Czytaj całość

Trening wspinaczkowy W każdym sporcie dobry trening jest kluczem do sukcesu. We wspinaczce przekłada się on nie tylko na polepszenie ogólnych umiejętności i wzrost siły ale również pozwala przełamać bariery psychiczne. Kiedy czujemy się pewniej na skale, bardziej sobie ufamy, a to daje większą swobodę wspinania.



Dodaj pierwszy komentarz Czytaj całość Biegiem po dobry nastrój „Biegiem po dobry nastrój” to nazwa ścieżki biegowej stworzonej przez Grupę Money.pl we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Uroczyste otwarcie odbyło się na nadodrzańskich wałach, w sobotę, 15 października 2011 r. Komentarze (1) Czytaj całość