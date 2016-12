„Biegiem po dobry nastrój” to nazwa ścieżki biegowej stworzonej przez Grupę Money.pl we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Uroczyste otwarcie odbyło się na nadodrzańskich wałach, w sobotę, 15 października 2011 r.

– Nawet najbardziej zabiegany i zapracowany człowiek musi się w którejś chwili zatrzymać i odetchnąć. Nie można żyć samą pracą, bez względu na to jak bardzo byłaby absorbująca. Chcemy, aby dla naszych Czytelników alternatywą stało się bieganie – mówi Aleksander Kusz, prezes Money.pl.



W Money.pl pasją do biegania zaraża sam prezes – maratończyk i inicjator firmowego klubu biegacza. –Ostatni maraton we Wrocławiu ukończyły cztery osoby z naszej reprezentacji! Teraz idziemy krok dalej, zmieniamy Wrocław, miasto, w którym mieszkamy i pracujemy. Chcemy tworzyć profesjonalne ścieżki dla biegaczy. Pierwsza właśnie powstaje - między mostami Warszawskimi i Trzebnickim. Będzie oznakowana i opomiarowana, żeby bez specjalistycznego sprzętu można było kontrolować własne postępy. Kolejne powstaną w przyszłym roku, w kolejnych miastach Polski -- wyjaśnia Aleksander Kusz.



Opiekę merytoryczną nad przygotowaniem pierwszej ścieżki biegowej Money.pl we Wrocławiu objął Dariusz Sidor, trener sportów wytrzymałościowych, a także trener Klubu Biegacza Money.pl i założyciel Stowarzyszenia Triathlonowego IM 2010.



Projekt „Biegiem po dobry nastrój” znajdzie też swoje odzwierciedlenie w serwisach lifestylowych Grupy Money.pl – iWoman.pl i MenStream.pl. Powstaną tam specjalne sekcje o nazwie Klub Biegacza, w których znajdą się porady ekspertów, recenzje sprzętu i wszystko to, co może zainteresować zarówno pasjonatów biegania z doświadczeniem, jak i tych dopiero rozpoczynających swoją przygodą z tym sportem.





Ścieżka biegowa w liczbach





4 km opomiarowanej i oznakowanej trasy wzdłuż Odry (bieg po pętli od Mostu Trzebnickiego, od strony sklepu E.Leclerc – wałem południowym – przez Mosty Warszawskie – wałem północnym – z powrotem przez Most Trzebnicki do punktu Start/Meta po stronie sklepu E.Leclerc)

8 znaków informujących o przebiegniętym dystansie

2 znaki ostrzegawcze przy przejeździe kolejowym

Tablica informacyjna „START / META” przy Moście Trzebnickim, od strony sklepu E.Leclerc

Tablica informująca o trasie ścieżki przy Mostach Warszawskich





5 powodów, dla których warto biegać



Bieganie zapewnia szczupłą sylwetkę – 30 km. w ciągu tygodnia gwarantuje spadek wagi bez zmiany zwyczajów żywieniowych.

Bieganie jest zdrowe – wzmacnia serce, układ krążenia, poprawia natlenienie i odżywienie tkanek.

Bieganie zabija stres – zwiększa produkcje endorfin a wstrzymuje produkcję katecholamin - substancji, które powodują napięcie nerwowe. Obniża również poziom kortyzolu- hormonu stresu.

Bieganie pozytywnie wpływa na seks – poprawia wygląd naszego ciała, wpływa na libido i jakość seksu.

Bieganie jest przyjemne – ale najlepiej sprawdź to sam.

„Biec po coś, biec dla czegoś…”

Aleksander Kusz o pasji biegania dla magazynu Trendy



Coraz większa i coraz bardziej zintegrowana rzesza biegaczy przebiega Polskę od morza po Tatry. Biegają dla siebie i dla świata. Biegają po coś i dla czegoś. Wokół biegów buduje się całe akcje charytatywne, biegnie się dla Łukaszka, dla Maćka. Przede wszystkim jednak dla siebie, bo to absolutny relaks, ale też koncentracja i skupienie. Biegacz daje sobie siłę, zdrowie i kreatywność. Jeden z pierwszych sławnych biegaczy wprawdzie zabiegał się na śmierć, ale też dystans i sprawę do załatwienia miał niebagatelne – Ateńczyk Filippides, w czasie bitwy pod Maratonem został posłany jako goniec do Sparty, z wieścią o lądowaniu Persów. Jego misją było sprowadzić pomoc. Biegł pod ogromną presją– czasu i misji. Padł. Generalnie jednak biega się dla zdrowia, później zaczyna się biegać dla wyników. Dla mnie to jednak przede wszystkim relaks. Rywalizacja oczywiście jest, to w końcu integralna część każdej dyscypliny sportowej – mówi Aleksander Kusz prezes Money.pl, biegacz długodystansowy - Tyle, że w moim przypadku, to rywalizacja z brakiem czasu. W tygodniu przed maratonem biega się po 80 kilometrów. To daje 300 kilometrów w ciągu miesiąca. Na to trzeba znaleźć czas. Niektórzy mówią, że bieganie to jak medytacja, to poznanie siebie, swoich możliwości, słabości i granic. Biegać należy mądrze zacząć i cały czas mieć bieg pod kontrolą. Początek jest szczególnie istotny – należy zaczynać od krótkich dystansów i nie za dużego tempa. 15 minut truchtem przez kilka tygodniu. Powoli zwiększać dystans i tempo. Tak buduje się swoją kondycję i swoją wolność, bo bieganie to odcięcie się od wszelkich problemów, wyciszenie. Steven King biega kilka kilometrów codziennie i napisał już dziesiątki bestsellerów, inni w trakcie biegu budują strategie. Sam bieg jest projektem, który można potraktować bardzo biznesowo. Przyznam się, że nawet start w maratonie planuję w Excelu – mówi ze śmiechem Aleksander Kusz



- Ale tak musi być. To są 42 kilometry. Trzeba zaplanować: tempo, kiedy ile i co pijemy, jak się odżywiamy. W przeciwnym razie można zrobić sobie krzywdę. Zawsze trzeba mieć nerwy na wodzy, bo na długich dystansach spontaniczność nie popłaca. Jeśli ktoś ma ułańską fantazję i poczuje wiatr we włosach na początku, po 21. kilometrze odpadnie. To tak, jak w biznesie. Jeśli przeszarżujesz, będziesz musiał za to zapłacić… A poza wszystkim bieg to całe rzesze ludzi, coraz większe. Wspaniałych i prawych. Bez względu na to, co na co dzień w życiu robią. Pomagają sobie na trasach, wymieniają się pozdrowieniami. Na ścieżce biegowej nie spotyka się nikogo, kto by nie odpowiedział na podniesienie ręki w geście "cześć!". To wspaniała sprawa, bo przecież często nawet sąsiedzi nie mówią sobie "dzień dobry".” Takiej rywalizacji, jaka jest wśród biegaczy możemy sobie życzyć w biznesie i w życiu.













1 Bieg

w dniu - 30-06-2014 17:50

no cóż dodać- biegajmy po zdrowie Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

