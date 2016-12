Trening wspinaczkowy

W każdym sporcie dobry trening jest kluczem do sukcesu. We wspinaczce przekłada się on nie tylko na polepszenie ogólnych umiejętności i wzrost siły ale również pozwala przełamać bariery psychiczne. Kiedy czujemy się pewniej na skale, bardziej sobie ufamy, a to daje większą swobodę wspinania.



Jednak aby do tego doszło, trzeba wiedzieć jak odpowiednio dobrać trening do swoich możliwości. Podstawowym błędem, popełnianym przez początkowych wspinaczy, jest zbyt duże skupienie się na zwiększeniu siły, ignorując technikę. W momencie kiedy zaczynamy się wspinać, to czy zakończymy drogę sukcesem zależy w dużej mierze on zaawansowania naszej taktyki wspinaczkowej, która w początkowej fazie uprawiania tego sportu (jak i każdego innego) często pozostawia wiele do życzenia. Nie należy zapominać, że wzrost umiejętności wspinaczkowych jest wypadkową trzech elementów: siły fizycznej, techniki i możliwości psychicznych. Jeśli każdy z nich rozwijamy z takim samym zaangażowaniem, na pewno osiągniemy sukces! Powtarzaną do znudzenia przez wszystkich zaawansowanych wspinaczy prawdą jest to, że nic nie rozwija tak umiejętności wspinaczkowych jak…. wspinaczka! Brzmi banalnie, a jednak wiele osób o tym zapomina, starając się nadrobić niedobory w sile np. na siłowni. Jeżeli jednak dźwiganie ciężarów i ćwiczenia na atlasie nie są naszym hobby, a jedynie dodatkiem w celu polepszenia wyników wspinaczkowych, lepiej z nich zrezygnować. Na początek ważnym elementem jest optymalizacja budowy ciała. Chodzi przede wszystkim o zmniejszenie tkanki tłuszczowej oraz rozwiniecie tkanki mięśniowej w partiach ciała najbardziej eksploatowanych przy wspinaniu, tak wiec górnej jego partii. Dla poprawienia ogólnej kondycji i zrzucenia zbędnych kilogramów najlepszym rozwiązaniem będzie regularne bieganie. Kolejna ważną rzeczą jest gibkość ciała. Większość osób nie przepada za rozciąganiem, jednak we wspinaczce jest to umiejętność bardzo przydatna, gdyż zwiększa wachlarz ruchów. Dlatego seria kilku ćwiczeń rozciągających przede wszystkim na nogi, powinna nam towarzyszyć przed i po każdym treningu na ścianie. Co do treningu siłowego, można go wprowadzić nawet w pierwszym okresie wspinania byle nie zbyt intensywnie, tak aby nie stało się to kosztem, dużo przydatniejszej na tym etapie, techniki. Umiejętności wspinaczkowe najszybciej rosną właśnie na początku, tak wiec w tej fazie dla wzmocnienia przedramion i barków wystarczy podciąganie na drążku oraz zwisy i przybloki na chwytotablicy. Rodzaj treningu dla wspinaczy początkujących różni się od tego dla zaawansowanych. Tak więc jeśli poprowadzenie VI. 1 nie sprawia nam trudności, można zastosować nieco bardziej rozbudowaną formę trenowania. Na tym etapie posiadamy już technikę a jedyną przeszkodą, przez którą nie możemy przejść drogi jest zbyt mała siła. Istnieje wiele różnych teorii na temat najlepszego sposobu na jej wzrost oraz cała masa treningów. Jednym z nich jest, wypróbowany i doceniony przez wielu wspinaczy, trening opracowany przez Eric’a Hörsta, opisany m.in. w książce „Jak poprowadzić VI.4”. Nazwał go 4-3-2-1. Cyfry opisują tygodniowe cykle, których razem jest 10.

Zaczynamy od 4 tygodni wytrzymałościowego treningu przedramion. W tym czasie powinniśmy się wspinać około 3-4 razy w tygodniu. Koncentrując się na wytrzymałości robimy jak najwięcej dróg, nieco poniżej naszych umiejętności, skupiając się na utrzymaniu na ścianie około 10 min. Proporcje czasu wspinania i odpoczynku powinny się utrzymywać na poziomie trzy do jednego. Lepiej wyeliminować przewieszenia na koszt pionowych trawersów oraz wszystkie siłowe przechwyty, które będą nas zmuszać do wysiłku na granicy możliwości. Druga faza trwająca 3 tygodnie to intensywny trening siły palców. Tutaj najważniejsza jest maksymalna siła, jaką jesteśmy w stanie z siebie dać w trudnym momencie przystawki. To co ważne, to aby ćwiczenie było intensywne podczas całej jego serii. Aby sobie utrudnić można zwiększyć nachylenie ściany, zmniejszyć chwyty bądź zwiększyć szybkość wspinania. Jednak każdy z tych elementów ma swoje granice, tak wiec najlepsze efekty uzyska się zakładając dodatkowe obciążenie.

Ponieważ na przejście drogi składa się wiele elementów, jak np. wytrzymałość i technika, w tej fazie treningu układamy przystawki nie wymagające długiego zestawu finezyjnych ruchów. 10-20 dość trudnych ruchów, gwarantujących szybkie wyczerpanie mięśni w zupełności wystarczy. Kolejną ważną rzeczą jest odpowiedni dobór chwytów. Ćwiczenie to ma sens kiedy chwyty używane przez nas w jednej przystawce są jednakowego rodzaju, ponieważ zmusza to palce do ciągłego wysiłku i tylko wtedy doprowadzimy mięśnie do całkowitego wyczerpania. Na skałach kolejne chwyty przeważnie są od siebie rożne, dlatego palce mają czas na odpoczynek, ponieważ ich ułożenie za każdym razem jest inne. Trzecia faza, trwająca dwa tygodnie, to wytrzymałość anaerobowa, czasami błędnie zwana siłową. Jeśli mamy już dość siły żeby pokonać każdy przechwyt na drodze i wystarczająco wytrzymałości żeby utrzymać się długo na skale, przejście całości będzie zależało od wytrzymałości anaerobowej. Ćwiczenie polega na powtarzaniu, w miarę trudnej przystawki przez około 3-5 min., z krótką przerwą na odpoczynek. Należy jednak uważać aby nie przesadzić, gdyż ten rodzaj treningu jest dużym obciążeniem dla układu nerwowego i mięśni. Dlatego częstotliwość ćwiczeń powinna wynosić nie więcej niż 3 treningi w tygodniu, aby mięśnie miały czas na zregenerowanie. Ostatni tydzień poświęcamy na odpoczynek. Nie wspinamy się oraz nie uprawiamy żadnych innych sportów siłowych. W tym czasie następuje regeneracja drobnych uszkodzeń stawów i ścięgien. Jeśli po tygodniu nadal odczuwamy bóle w stawach, przerwę można wydłużyć. Nie ma obaw abyśmy po tak intensywnym treningu stracili formę. Czasem lepsze efekty wspinaczki przynosi dłuższy odpoczynek niż intensywny trening bez wytchnienia.





Autor: Nina Fokczyńska





Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Proszę zaloguj się lub zarejestruj. Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6

Polska adaptacja JoomlaPL.com Team

AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com

All right reserved