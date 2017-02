Nowości w czeskich ośrodkach narciarskich w sezonie 2016/2017

Czeskie ośrodki narciarskie intensywnie przygotowują się na otwarcie sezonu 2016/2017. Po ubiegłorocznych, rekordowych inwestycjach, w tym roku także większość ośrodków szykuje liczne nowości dla narciarzy. Tegoroczne inwestycje sięgają ogółem dziesiątków milionów koron. Większość ośrodków rozszerzyło i zmodernizowało systemy zaśnieżania. Na Klínovcu w Rudawach zostały poszerzone trasy zjazdowe na północnym stoku. Severák zmodernizował zaplecze szkółki narciarskiej, SkiResort Černá hora – Pec rozbudował ofertę dla rodzin z dziećmi. Pomimo licznych inwestycji w niemal wszystkich centrach narciarskich, nie oczekuje się wyraźnego wzrostu cen. Niektóre ośrodki już zadeklarowały, że nie podwyższą cen, w porównaniu do ubiegłego sezonu. W nadchodzącym sezonie narciarze nadal moga korzystać z oferty Czech Skipass – całosezonowego karnetu do 23 największych ośrodków narciarskich w całych Czechach. Jego posiadacze będą mieć do dyspozycji ogółem 190 kilometrów tras zjazdowych, 34 kolejki i 141 wyciągów. (www.czechskipass.cz) Poniżej zarys inwestycie w wybranych ośrodkach SkiResort Černá hora – Pec - największy czeski kompleks narciarski: 41 km tras zjazdowych w pięciu połączonych ze sobą ośrodkach

nowa szkółka narciarska, wypożyczalnia i serwis sprzętu

opieka nad dziećmi

sklep sportowy i centrum testowe Salomon Atomic

4 nowe szkółki narciarskie dla dzieci

jedyna ośmioosobowa kolejka linowa w Czechach (Černohorský Express)

wartość inwestycji ogółem 40 mln koron (około 6 mln zł). www.skiresort.cz

Ośrodek Klínovec w Rudawach rozszerzanie tras zjazdowych na południowym stoku

zmodernizowanie systemu zaśnieżania

unowocześnienie systemu sprzedaży skipassów on-line

wartość inwestycji ogółem około 5 mln koron (około 750 tys. zł). www.klinovec.cz

Ośrodek Kouty – największy ośrodek na Morawach całkowita długość tras zjazdowych 11,5 km

najdłuższa trasa zjazdowa na Morawach 3050 m

pierwsza w Czechach sześcioosobowa kolejka linowa

możliwość zakwaterowania ogółem 300 osób bezpośrednio w ośrodku

ceny karnetów na poziomie z ubiegłego sezonu. www.kouty.cz

Ośrodek Lipno Inwestycje o wartości około 34 mln koron (około 5 mln zł) w rozszerzenie i modernizację systému zaśnieżania

rozszerzenie połączenia między trasami Promenádní i Lišáka Foxe

animacje dla dzieci z Liskiem Foxem – zabawy, konkursy. www.skiareallipno.cz

Ośrodek Herlíkovice - Bubákov Wymiana i modernizacja ratraków

modernizacja systému zaśnieżania

wartość inwestycji ogółem 5 mln koron (około 750 tys. zł). www.snowhill.cz

SKIMU Malá Úpa rozszerzenie systemu zaśnieżania w całym ośrodku

nowa inwestycja w dziecięcym parku narciarskim - zakup ruchomego dywanu o długości 51 m

nowa restauracja i hotel - Pivovar Trautenberk

wartość inwestycji ogółem około 7 mln koron (około 1 mln zł) www.skimu.cz

SKIARÉNA JIZERKY

Tanvaldský Špičák rozszerzenie zasięgu systemu zasnieżania, nowe armatki śnieżne

powiększenie parkingu na Tanvaldskim Špičáku I

nowy taras w restauracji na szczycie Špičáku

wartość inwestycji ogółem około 3, 5 mln koron (około 525 tys. zł). Severák nowe zaplecze szkółki narciarskiej

rozszerzenie systemu zaśnieżania

wartość inwestycji ogółem około 2 mln koron (około 300 tys. zł). Bedřichov wartość inwestycji ogółem około 3, 5 mln koron (około 525 tys. zł). www.skijizerky.cz Ośrodek Aldrov - Vítkovice możliwość zakupu skipassów on-line

rozszerzenie systemu zaśnieżania

wartość inwestycji ogółem 2, 5 - 3 mln koron (375 tys.-450 tys.zł). www.skialdrov.cz





