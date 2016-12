Kamery na stok

W październikowym numerze redaktorzy magazynu Stuff opowiadali o tym, jak spędzić urlop w Alpach i jak na długo zapamiętać miłe chwile spędzone na stoku. W tym celu wzięli pod lupę dwa sprzęty Panasonica, które idealnie nadają się do fotografowania i nagrywania górskich pejzaży i tras zjazdowych.

Z odpoczynkiem w górach jest jak z seksem: możesz rozłożyć leżak i biernie cieszyć się tym, co dzieje się wokół ciebie, albo wziąć sprawy w swoje ręce i szaleć aż do utraty tchu. Niezależnie od tego, jaki rodzaj odpoczynku preferujesz, nie zapomnij zabrać na narty aparatu, który pozwoli najlepiej zachować wspomnienia. Jaki aparat najlepiej sprawdzi się podczas ekstremalnych zjazdów, a jaki na oszałamiających punktach widokowych?



Dla odważnych - Panasonic HX-A1ME

Może wygląda jak standardowa latarka samochodowa, ale pod tą obudową drzemie prawdziwie ekstremalna kamera. Jest tak mała, że z powodzeniem zmieścisz ją w kieszeni, wytrzyma upadek z wysokości 1,5 metra i zanurzenie na tę samą głębokość. Możesz zamontować ją na kasku narciarskim albo skorzystać z jednego ze zmyślnych uchwytów i przymocować ją do szlufki plecaka czy na czapce z daszkiem. Jeśli jesteś jednym z tych najbardziej ekstremalnych sportowców, dokup czołówkę z lampą podczerwoną, a będziesz mógł nagrywać swoje zjazdy nawet w środku nocy. A gdy już szczęśliwie zjedziesz ze stoku, prześlij zdjęcia i filmy za pośrednictwem modułu Wi-Fi do telefonu lub tabletu.

Dane techniczne:

Matryca 3,5mpx, MOS 1/3", Przysłona f/2.8, Filmy 1920x1080/30p, 1280x720/60p, Funkcje microUSB, tryb nocny, Wi-Fi, zwolnione tempo, Wymiary 26,0 x 26,0 x 83,1 mm , 45g Dla eleganckich - Lumix DMC-GX8AEG

Bezkompromisowy bezlusterkowiec dla tych wszystkich, którzy z wyjazdu w góry chcą przywieźć przede wszystkim oszałamiające zdjęcia. Ten mały aparat został stworzony do rejestrowania materiałów w wysokiej rozdzielczości: zrobi zdjęcia 20mpx i nakręci filmy 4K. Jeśli weźmiesz go ze sobą w góry, z pewnością docenisz podwójną stabilizację obrazu, w korpusie oraz obiektywie. Choć nie zabierzesz go na ekstremalne zjazdy, sprawdzi się podczas fotografowania najbliższych, którzy szaleją na stoku: włącz tryb 4K Pre-Burst i zrób 60 zdjęć w jednej serii, 30 na sekundę przed dociśnięciem spustu migawki i 30 po jego zwolnieniu. Byś uchwycił najbardziej ulotne chwile (i upadki).

Dane techniczne:

Matryca 20,3mpx, Live MOS, Przysłona f/2.0 Filmy 3840x2160/25p, 1920x1080/50p, Funkcje filmy poklatkowe, HDMI, USB, NFC, Wi-Fi, zwolnione tempo, Wymiary 133,2 x 77,9 x 63,1 mm, 435g (korpus)



FOTOGRAF ON-LINE

Nie musisz kłopotać się i wykupywać pakietu internetowego w roamingu. Większość stoków w Alpach wyposażono hot spoty, dlatego zdjęcia ze stoku możesz od razu przesłać na portale społecznościowe. Artykuł pojawił się w magazynie Stuff







Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Proszę zaloguj się lub zarejestruj. Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6

Polska adaptacja JoomlaPL.com Team

AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com

All right reserved