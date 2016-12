Sporty zimowe a soczewki kontaktowe

Zima jest porą roku, do której należy przygotować się szczególnie. To czas, w którym specjalnej uwagi wymagają zarówno skóra, jak i oczy, będące narażone na niebezpieczny wpływ promieni słonecznych. Osoby z wadami wzroku, które zimą wybierają się w góry, by jeździć na nartach lub snowboardzie, powinny wiedzieć, że śnieg odbija aż 85% szkodliwego promieniowania UV. Aby zapewnić oczom najlepszą ochronę, a sobie maksymalny komfort widzenia podczas uprawiania sportów zimowych, konieczna jest decyzja o wyborze optymalnego sposobu korekcji wzroku. Wszystkim osobom, które uprawiają sport polecamy soczewki kontaktowe, które – w przeciwieństwie do okularów korekcyjnych – zapewniają pełną swobodę ruchów oraz doskonałą jakość widzenia, nawet w najtrudniejszych warunkach pogodowych. W sporcie wyraźne widzenie jest wyjątkowo ważne, ponieważ między innymi dzięki niemu można poprawiać swoje wyniki. Nie warto więc bagatelizować konieczności korekcji nawet wtedy, kiedy nasza wada wzroku jest niewielka. Najważniejsze korzyści płynące z użytkowania soczewek kontaktowych podczas uprawiania sportu to: brak ryzyka, że spadną czy zsuną się, nawet przy gwałtownych ruchach

soczewki nie brudzą się, kiedy mamy je na oczach

nie stwarzają niebezpieczeństwa dla oka podczas urazu czy uderzenia

zapewniają lepsze widzenie obwodowe i peryferyjne

gwarantują pełne, niczym nieograniczone pole widzenia

nie osadzają się na nich krople deszczu i nie parują. Przyczyną zaparowywania szkieł w okularach jest przede wszystkim przemieszczanie się z miejsc, w których panują niskie temperatury do ciepłych pomieszczeń. Różnice temperatur nie oddziałują na soczewki, uporczywe parowanie przestaje więc być problemem.

zapewniają ostre, stabilne i przestrzenne widzenie, nawet przy dużej różnicy wady w prawym i lewym oku Sporty zimowe są niezwykle dynamiczne, a w czasie jazdy na nartach czy snowboardzie można rozwinąć prędkość nawet do 40 km/h. Gałki oczne, a także głowa i całe ciało wykonują wtedy gwałtowne ruchy, dlatego to właśnie soczewki są w tych warunkach idealną formą korekcji wzroku. Niektórzy obawiają się nosić soczewki kontaktowe zimą przez wzgląd na niskie temperatury, które - ich zdaniem - negatywnie wpływają na komfort użytkowania soczewek. Dlaczego nie należy się tego obawiać? Odpowiedź jest prosta – soczewki kontaktowe są ogrzewane od spodu dzięki ruchom gałki ocznej. Jedyne, na co należy zwrócić uwagę to temperatura, w jakiej transportujemy soczewki. Bardzo ważne jest to, aby w czasie transportu soczewki nie były przechowywane w miejscu, w którym są narażone na minusową temperaturę. W związku z tym, że promienie słoneczne zawierają szkodliwe dla skóry i oczu promieniowanie ultrafioletowe, należy wybierać soczewki z filtrami UV. Materiały, z których produkuje się jednodniowe silikonowo-hydrożelowe soczewki kontaktowe z filtrem UV firmy CooperVision są najwyższej jakości, dzięki czemu pozwalają soczewkom przepuszczać jak najwięcej tlenu, a jednocześnie blokują dotarcie do oka szkodliwego promieniowania. W trakcie szusowania na stokach należy także pamiętać, aby poza odpowiednio dobranymi soczewkami, wyposażonymi w filtry UV, dodatkowo skorzystać z gogli ochronnych. Ważne jest, aby były wyposażone w filtry UVA i UVB oraz by dokładnie zakrywały oczy, dzięki czemu ochronią oczy także przed bocznymi odbiciami światła. Podsumowując, istnieje kilka kluczowych czynników, które sprawiają, że soczewki kontaktowe mają bezapelacyjną przewagę nad okularami korekcyjnymi, zwłaszcza w przypadku, kiedy wybór odpowiedniej korekcji wzroku mają podjąć osoby aktywne sportowo. Przede wszystkim soczewki trudniej zgubić, okulary natomiast dość łatwo strącić z nosa w czasie gwałtownych ruchów. W przypadku osób szusujących na stokach wybór soczewek kontaktowych to także kwestia wygody – zdecydowanie łatwiej założyć gogle narciarskie, kiedy pod nimi nie muszą znajdować się okulary. Ponadto okulary znajdujące się pod goglami mogą, w trakcie upadku czy zderzenia z inna osobą, potłuc się i spowodować urazy. Jednodniowe silikonowo-hydrożelowe soczewki kontaktowe firmy CooperVision posiadają filtr UV, dzięki czemu na nartach lub snowboardzie można jeździć przez cały dzień bez obaw o zdrowie swoich oczu. Zima w pełni, a zatem serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy uwielbiają jazdę na nartach lub snowboardzie do udziału w konkursie #ZimaWOczach organizowanym przez CooperVision, producenta soczewek kontaktowych. W konkursie można wygrać vouchery na zakupy w internetowym sklepie sportowym, gratisowe opakowania soczewek kontaktowych oraz bezpłatne badanie i dopasowanie soczewek kontaktowych. Szczegóły na fan page’u organizatora: CooperVision Polska. Jeśli chcecie zacząć nosić soczewki kontaktowe, najlepiej wybrać się do zakładu optycznego, gdzie możecie przeprowadzić badanie wzroku i dopasować soczewki – sprawdź na mapie najbliższy zakład optyczny: coopervision.pl/znajdzspecjaliste





